На Кіровоградщині відновили курсування приміських поїздів після ворожої атаки

З 21 вересня відновився рух низки рейсів приміських поїздів у Кіровоградській області після ворожої атаки на залізницю 17 вересня.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Йдеться, що відновлюється курсування таких рейсів:

№6332 Колосівка – Знам’янка

№6505, №6501, №6509 Знам’янка – Ім. Т.Шевченка

№6643 Ім. Т.Шевченка – Миронівка

№6644 Миронівка – Цвіткове

№6641 Цвіткове – Миронівка

№6642 Миронівка – ім. Т.Шевченка

№6506, №6508, №6502 Ім. Т.Шевченка – Знам’янка

№6503 Знам’янка – Миронівка

№6510 Миронівка – Черкаси

№6553/6554 Черкаси – Знам’янка

№6331 Знам’янка – Помічна

№6334 Помічна – Знам’янка

№6592 Ім. Т.Шевченка – Черкаси

№6591 Черкаси – Ім. Т.Шевченка

№6507 Знам’янка – Цвіткове

№6504 Цвіткове – Черкаси

№6551/6552 Черкаси – Знам’янка

№6333 Знам’янка – Колосівка

№6035/6036 Помічна – Знам’янка

№6043/6044 Знам’янка – Помічна

Однак деякі рейси тимчасово не здійснюватимуться:

№6002 Знам’янка – П’ятихатки

№6001 П’ятихатки – Знам’янка

Нагадаємо:

17 вересня голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив про затримку потягів Дніпровського напрямку через ворожу атаку та знеструмлення як її наслідок.

Вранці УЗ повідомила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяні 20 резервних тепловозів.