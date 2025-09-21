На Кировоградщине возобновили курсирование пригородных поездов после вражеской атаки
С 21 сентября возобновилось движение ряда рейсов пригородных поездов в Кировоградской области после вражеской атаки на железную дорогу 17 сентября.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Говорится, что восстанавливается курсирование таких рейсов:№6332 Колосовка - Знаменка
№6505, №6501, №6509 Знаменка - Им. Т.Шевченко
№6643 Им. Т.Шевченко - Мироновка
№6644 Мироновка - Цветково
№6641 Цветково - Мироновка
№6642 Мироновка - им. Т.Шевченко
№6506, №6508, №6502 Им. Т.Шевченко - Знаменка
№6503 Знаменка - Мироновка
№6510 Мироновка - Черкассы
№6553/6554 Черкассы - Знаменка
№6331 Знаменка - Помошная
№6334 Помошная - Знаменка
№6592 Им. Т.Шевченко - Черкассы
№6591 Черкассы - Им. Т.Шевченко
№6507 Знаменка - Цветково
№6504 Цветково - Черкассы
№6551/6552 Черкассы - Знаменка
№6333 Знаменка - Колосовка
№6035/6036 Помошная - Знаменка
№6043/6044 Знаменка - Помошная
Однако некоторые рейсы временно не будут осуществляться:
№6002 Знаменка - Пятихатки
№6001 Пятихатки - Знаменка
Напомним:
17 сентябряпредседатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил о задержке поездов Днепровского направления из-за вражеской атаки и обесточивания как ее следствие.
Утром УЗ сообщила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.