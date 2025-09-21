Украинская правда
На Кировоградщине возобновили курсирование пригородных поездов после вражеской атаки

Алена Кириченко — 21 сентября, 12:50
Getty Images

С 21 сентября возобновилось движение ряда рейсов пригородных поездов в Кировоградской области после вражеской атаки на железную дорогу 17 сентября.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Говорится, что восстанавливается курсирование таких рейсов:

№6332 Колосовка - Знаменка

№6505, №6501, №6509 Знаменка - Им. Т.Шевченко

№6643 Им. Т.Шевченко - Мироновка

№6644 Мироновка - Цветково

№6641 Цветково - Мироновка

№6642 Мироновка - им. Т.Шевченко

№6506, №6508, №6502 Им. Т.Шевченко - Знаменка

№6503 Знаменка - Мироновка

№6510 Мироновка - Черкассы

№6553/6554 Черкассы - Знаменка

№6331 Знаменка - Помошная

№6334 Помошная - Знаменка

№6592 Им. Т.Шевченко - Черкассы

№6591 Черкассы - Им. Т.Шевченко

№6507 Знаменка - Цветково

№6504 Цветково - Черкассы

№6551/6552 Черкассы - Знаменка

№6333 Знаменка - Колосовка

№6035/6036 Помошная - Знаменка

№6043/6044 Знаменка - Помошная

Однако некоторые рейсы временно не будут осуществляться:

№6002 Знаменка - Пятихатки

№6001 Пятихатки - Знаменка

Напомним:

17 сентябряпредседатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил о задержке поездов Днепровского направления из-за вражеской атаки и обесточивания как ее следствие.

Утром УЗ сообщила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.

