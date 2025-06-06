В Украине вырос спрос на подержанные авто из-за рубежа: 10 самых популярных моделей мая
В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае 2024 года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.
Далее следуют:
- электромобили - 22%;
- дизельные - 21%;
- гибриды - 6%;
- авто с ГБО - 3%.
Лидером среди ввезенных авто из-за рубежа остается Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед;
- RENAULT Megane - 815 ед;
- SKODA Octavia - 748 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед;
- AUDI Q5 - 583 ед;
- NISSAN Rogue - 562 ед;
- TESLA Model Y - 544 ед;
- NISSAN Leaf - 515 ед;
- VOLKSWAGEN Passat - 471 ед;
- TESLA Model 3 - 467 ед.
Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним:
В мае в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. - на 35%.