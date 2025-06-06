В Украине вырос спрос на подержанные авто из-за рубежа: 10 самых популярных моделей мая

В мае 2025 года украинский автопарк пополнили более 22 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Это на 14% больше, чем в мае 2024 года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 48%.

Далее следуют:

электромобили - 22%;

дизельные - 21%;

гибриды - 6%;

авто с ГБО - 3%.

Лидером среди ввезенных авто из-за рубежа остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 1131 ед; RENAULT Megane - 815 ед; SKODA Octavia - 748 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 640 ед; AUDI Q5 - 583 ед; NISSAN Rogue - 562 ед; TESLA Model Y - 544 ед; NISSAN Leaf - 515 ед; VOLKSWAGEN Passat - 471 ед; TESLA Model 3 - 467 ед.

Средний возраст подержанных машин, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 93,4 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним:

В мае в Украине было реализовано 1257 новых автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на новые электромобили вырос на 93%, а по сравнению с апрелем 2025 г. - на 35%.