В Україні знизився попит на дизельні авто: популярні моделі вересня
Getty Images
В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у вересні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них: 1,1 тис. нових автівок (-29%) та 4,1 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону (-3%).
До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 312 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 121 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 99 од.;
- SKODA Kodiaq - 74 од.;
- TOYOTA Land Cruiser - 50 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane - 313 од.;
- NISSAN Qashqai - 310 од.;
- SKODA Octavia - 273 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 228 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 160 од.
Нагадаємо:
В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 27% більше, ніж торік.