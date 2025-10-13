В Україні знизився попит на дизельні авто: популярні моделі вересня

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них: 1,1 тис. нових автівок (-29%) та 4,1 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону (-3%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 312 од.; TOYOTA Land Cruiser Prado - 121 од.; VOLKSWAGEN Touareg - 99 од.; SKODA Kodiaq - 74 од.; TOYOTA Land Cruiser - 50 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

RENAULT Megane - 313 од.; NISSAN Qashqai - 310 од.; SKODA Octavia - 273 од.; VOLKSWAGEN Passat - 228 од.; VOLKSWAGEN Golf - 160 од.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 27% більше, ніж торік.