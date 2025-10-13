Українська правда
В Україні знизився попит на дизельні авто: популярні моделі вересня

Віктор Волокіта — 13 жовтня, 12:51
Getty Images

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 5,2 тис. авто з дизельними двигунами, що на 10% менше, ніж у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них: 1,1 тис. нових автівок (-29%) та 4,1 тис. вживаних легковиків, ввезених з-за кордону (-3%).

До топ-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  1. RENAULT Duster - 312 од.;
  2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 121 од.;
  3. VOLKSWAGEN Touareg - 99 од.;
  4. SKODA Kodiaq - 74 од.;
  5. TOYOTA Land Cruiser - 50 од.

Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  1. RENAULT Megane - 313 од.;
  2. NISSAN Qashqai - 310 од.;
  3. SKODA Octavia - 273 од.;
  4. VOLKSWAGEN Passat - 228 од.;
  5. VOLKSWAGEN Golf - 160 од.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 27% більше, ніж торік.

автомобілі Укравтопром

