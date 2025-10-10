В Україні на чверть зріс попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі вересня
Getty Images
В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 27% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості нових авто – понад 2,1 тис. одиниць (+2%) та 10,5 вживаних автівок (+34%)
До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами внутрішнього згорання потрапили:
- HYUNDAI Tucson - 203 од.;
- MAZDA CX5 - 164 од.;
- KIA Sportage - 118 од.;
- SKODA Kodiaq - 108 од.;
- SKODA Octavia - 100 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 701 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 592 од.;
- AUDI Q5 - 560 од.;
- NISSAN Rogue - 487 од.;
- AUDI A4 - 332 од.
Нагадаємо:
В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 30% більше, ніж торік.