В Україні на чверть зріс попит на бензинові авто: найпопулярніші моделі вересня

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами, що на 27% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових авто – понад 2,1 тис. одиниць (+2%) та 10,5 вживаних автівок (+34%)

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами внутрішнього згорання потрапили:

HYUNDAI Tucson - 203 од.; MAZDA CX5 - 164 од.; KIA Sportage - 118 од.; SKODA Kodiaq - 108 од.; SKODA Octavia - 100 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

VOLKSWAGEN Golf - 701 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 592 од.; AUDI Q5 - 560 од.; NISSAN Rogue - 487 од.; AUDI A4 - 332 од.

Нагадаємо:

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 30% більше, ніж торік.