В Україні стрімко зріс попит на гібридні легковики: популярні моделі квітня
Автопарк України у квітні 2026 року поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на третину більше, ніж торік.
Про це повідомляє Укравтопром.
Частка нових авто становила 55% проти 63% у квітні минулого року.
Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (347 од.)
Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (120 од.), третій за популярністю - NISSAN Qashqai (102 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (97 од.).
Нагадаємо:
У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 42% більше, ніж торік.