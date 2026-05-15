В Україні стрімко зріс попит на гібридні легковики: популярні моделі квітня

В Україні стрімко зріс попит на гібридні легковики

Автопарк України у квітні 2026 року поповнили понад 3,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на третину більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто становила 55% проти 63% у квітні минулого року.

Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (347 од.)

Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (120 од.), третій за популярністю - NISSAN Qashqai (102 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у FORD Escape (97 од.).

Нагадаємо:

У березні автопарк України поповнили понад 3,3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 42% більше, ніж торік.