В Україні зменшився попит на автобуси: популярні моделі

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 233 автобуси, включаючи мікроавтобуси. Це на 6% менше, ніж у вересні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 58%, торік була 63%.

Найчастіше у вересні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

ZAZ – 38 од.; ATAMAN – 29 од.; ETALON – 19 од.

Серед вживаних:

MERCEDES-BENZ – 49 од.;

VDL– 8 од.;

VAN HOOL– 8 од.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1888 автобусів (+33% до аналогічного періоду 2024 року). З них: нових – 935 од. (+16%); вживаних – 953 од. (+56%).

