В Україні зменшився попит на автобуси: популярні моделі
Getty Images
В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили 233 автобуси, включаючи мікроавтобуси. Це на 6% менше, ніж у вересні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Частка нової техніки в цьому обсязі становила 58%, торік була 63%.
Найчастіше у вересні вперше реєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:
- ZAZ – 38 од.;
- ATAMAN – 29 од.;
- ETALON – 19 од.
Серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ – 49 од.;
- VDL– 8 од.;
- VAN HOOL– 8 од.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1888 автобусів (+33% до аналогічного періоду 2024 року). З них: нових – 935 од. (+16%); вживаних – 953 од. (+56%).
Нагадаємо:
Київ отримав 30 нових сучасних пасажирських автобусів. Це перша партія, до кінця 2025 року столиця очікує прибуття ще 30 автобусів.