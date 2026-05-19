Українці за місяць купили майже 4 тисячі вживаних авто із США: топ-5 моделей

У квітні українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 0,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що найбільша частка з цієї кількості (55%) - бензинові авто. Електромобілі охопили 24%, гібридним авто належить – 13%, дизельним - 5%, авто з ГБО – 3%.

За даними дослідження, середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у квітні – 6,5 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

1. FORD Escape - 423 од.;

2. TESLA Model Y - 279 од.;

3. TESLA Model 3 - 263 од.;

4. NISSAN Rogue - 257 од.;

5. BMW X5 - 256 од.

Нагадаємо:

Впродовж квітня український автопарк поповнили 19,6 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що на 5% менше, ніж торік.