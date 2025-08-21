Атака РФ пошкодила контактну мережу УЗ: низка поїздів прямує із затримками
Внаслідок ворожого обстрілу вночі проти 21 серпня та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів наразі прямує із затримками понад годину.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Це стосується рейсів:
№43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
№49/50 Трускавець - Київ;
№7/8 Чернівці - Київ;
№149/150 Івано-Франківськ - Київ;
№51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони);
№227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
№93/94 Харків - Хелм;
№29/30 Ужгород - Київ.
"Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів", – зазначає УЗ.
