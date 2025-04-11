В Україні посіяли понад мільйон гектарів зернових та почали висів кукурудзи

Станом на 11 квітня аграрії всіх областей України засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. В Запорізькій області почали сіяти кукурудзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

За підрахунками відомства, наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь – 612,2 тис. га. Ярої пшениці вже засіяно 141,1 тис. га, гороху – 182,8 тис. га, вівса – 106,1 тис. га, кукурудзи – 0,02 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Одеська область: 107,2 тис. га (пшениця – 6,1 тис. га, ячмінь – 33,5 тис. га, горох – 59,1 тис. га, овес – 1,4 тис. га);

Тернопільська область: 88,1 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 64,1 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 5,3 тис. га);

Полтавська область: 86,3 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га);

Хмельницька область: 84,9 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 69,8 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га);

Миколаївська область: 75,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 43 тис. га, горох – 27,5 тис. га, овес – 0,6 тис. га).

Крім цього, соняшнику засіяно 51,5 тис. га, цукрових буряків – 76 тис. га, сої – 4,5 тис. га.

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Нагадаємо:

Згідно з прогнозом ФАО, в Україні виробництво пшениці у 2025 році очікується на рівні, нижчому за середній п'ятирічний показник, через наслідки війни, що триває, а посушливі погодні умови зумовлюють очікування помірного зниження врожаю порівняно з попереднім роком.