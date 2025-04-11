В Украине посеяли более миллиона гектаров зерновых и начали высев кукурузы

По состоянию на 11 апреля аграрии всех областей Украины засеяли 1 058,6 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. В Запорожской области начали сеять кукурузу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По подсчетам ведомства,сейчас наибольшая площадь посевов приходится на ячмень - 612,2 тыс. га. Яровой пшеницы уже засеяно 141,1 тыс. га, гороха - 182,8 тыс. га, овса - 106,1 тыс. га, кукурузы - 0,02 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпам сева:

Одесская область: 107,2 тыс. га (пшеница - 6,1 тыс. га, ячмень - 33,5 тыс. га, горох - 59,1 тыс. га, овес - 1,4 тыс. га);

Тернопольская область: 88,1 тыс. га (пшеница - 14 тыс. га, ячмень - 64,1 тыс. га, горох - 4,1 тыс. га, овес - 5,3 тыс. га);

Полтавская область: 86,3 тыс. га (пшеница - 4,5 тыс. га, ячмень - 69,1 тыс. га, горох - 9,6 тыс. га, овес - 3,1 тыс. га);

Хмельницкая область: 84,9 тыс. га (пшеница - 10 тыс. га, ячмень - 69,8 тыс. га, горох - 2,6 тыс. га, овес - 2,5 тыс. га);

Николаевская область: 75,6 тыс. га (пшеница - 4,5 тыс. га, ячмень - 43 тыс. га, горох - 27,5 тыс. га, овес - 0,6 тыс. га).

Кроме этого,подсолнечника засеяно 51,5 тыс. га, сахарнойсвеклы - 76 тыс. га, сои - 4,5 тыс. га.

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Напомним:

Согласно прогнозу ФАО, в Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего пятилетнего показателя из-за последствий продолжающейся войны, а засушливые погодные условия обусловливают ожидания умеренного снижения урожая по сравнению с предыдущим годом.