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Україна та Чехія співпрацюватимуть в агросекторі: деталі

Альона Кириченко — 20 травня, 16:55
Україна та Чехія співпрацюватимуть в агросекторі: деталі
Мінагрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним.

Про це повідомляє пресслужба профільного відомства.

Зазначається, що серед ключових напрямів співпраці:

  • підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;
  • наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;
  • розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;
  • ветеринарний та фітосанітарний контроль;
  • безпека харчових продуктів;
  • обміни у сфері науки, освіти та інновацій;
  • посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.

Також домовилися про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія співпрацюватиме з Україною у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів. Бізнес також цікавить спільний розвиток мʼясного скотарства та органічної продукції.

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