Україна та Чехія співпрацюватимуть в агросекторі: деталі

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним.

Про це повідомляє пресслужба профільного відомства.

Зазначається, що серед ключових напрямів співпраці:

підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;

наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;

розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;

ветеринарний та фітосанітарний контроль;

безпека харчових продуктів;

обміни у сфері науки, освіти та інновацій;

посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.

Також домовилися про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив.

Нагадаємо:

Саудівська Аравія співпрацюватиме з Україною у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів. Бізнес також цікавить спільний розвиток мʼясного скотарства та органічної продукції.