Україна та Чехія співпрацюватимуть в агросекторі: деталі
Мінагрополітики
Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль підписав Меморандум про взаєморозуміння з міністром сільського господарства Чехії Мареком Виборним.
Про це повідомляє пресслужба профільного відомства.
Зазначається, що серед ключових напрямів співпраці:
- підтримка України в процесі інтеграції до ЄС у сфері сільського господарства;
- наближення українського аграрного законодавства до європейських норм;
- розвиток тваринництва, рослинництва, аквакультури;
- ветеринарний та фітосанітарний контроль;
- безпека харчових продуктів;
- обміни у сфері науки, освіти та інновацій;
- посилення двосторонньої торгівлі агропродукцією.
Також домовилися про обмін досвідом, спільні дослідницькі проєкти, участь у виставках та ярмарках, а також про створення робочої групи, яка координуватиме реалізацію спільних ініціатив.
Нагадаємо:
Саудівська Аравія співпрацюватиме з Україною у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів. Бізнес також цікавить спільний розвиток мʼясного скотарства та органічної продукції.