Чехія схвалила систему автопілота від Tesla після попередніх занепокоєнь

У понеділок Чехія тимчасово схвалила систему повного автопілотування (FSD) від Tesla, змінивши свою попередню скептичну позицію щодо таких питань, як дотримання обмежень швидкості та контроль з боку водія.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство обґрунтувало своє рішення досвідом інших країн, додатковими європейськими даними та заходами безпеки для моніторингу системи.

"Уточнення конкретних питань, пов'язаних із безпекою та функціонуванням системи, мало вирішальне значення для прийняття рішення Чехією", — йдеться в пресрелізі.

Компанія Tesla у дописі в X повідомила, що впровадження системи в країні розпочнеться найближчим часом. Це рішення було ухвалено після попереднього схвалення системи нідерландським регуляторним органом RDW у квітні.

Кілька європейських країн, зокрема Словенія та Естонія, схвалили використання цієї системи раніше цього року.

Нагадаємо:

Компанія SpaceX та Tesla інвестують 16,8 млрд доларів у будівництво Terafab — запланованого мільярдером Ілоном Маском сучасного комплексу з виробництва чипів для штучного інтелекту в окрузі Граймс, штат Техас.