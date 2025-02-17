У Мінагро розповіли, що цікавить Саудівську Аравію в українському агросекторі

Саудівська Аравія співпрацюватиме з Україною у вирощуванні агрокультур, ветеринарії, виробництві кормів. Бізнес також цікавить спільний розвиток мʼясного скотарства та органічної продукції.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, який у складі урядової делегації перебуває з робочим візитом у Саудівській Аравії.

"Представники української урядової делегації зустрілися з саудівськими підприємцями. Там були присутні більше 80 представників різних сфер бізнесу, зацікавлених у співпраці з Україною", - зазначив Коваль.

Він навів приклади вдалої співпраці між країнами.

Зокрема, Continental Farmers Group, компанія із саудівським капіталом, обробляє 200 тис га української землі. Вони входять в топ-10 найбільших платників податків в аграрній галузі. Минулоріч заплатили понад 1,6 млрд грн податків різних рівнів. І планують розширювати свої потужності. Зокрема, вирощувати зернові та картоплю в західних областях.

Інша саудівська компанія SALIC інвестувала в один з найбільших українських агрохолдингів — МХП, придбавши 12,6% їхніх акцій.

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