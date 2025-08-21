В Україні затвердили нові правила використання єЧерги для автобусів

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові правила використання системи єЧерга для автобусів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Нові правила мають забезпечити справедливі механізми завчасного бронювання місця в онлайн-черзі як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів, зазначили у відомстві.

"Раніше оновили правила для вантажівок, наразі – для автобусів. Результат має бути простий та зрозумілий: пасажири їдуть без черг, бізнес може планувати логістику та швидко доставляти вантажі, а держава має ефективний інструмент управління транспортними потоками", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У першу чергу правила регулюють бронювання місця в черзі зі слотованою системою, підкреслили в Мінрозвитку. Йдеться про ті пункти пропуску, де перевізники обирають конкретний час перетину кордону, а не реєструються в динамічну чергу. Станом на серпень 2025 року слотованих пунктів пропуску – 23, ще 6 пунктів пропуску працюють за принципом динамічної черги.

Як і раніше, перевізники, що бронюють місце в черзі для регулярного рейсу, можуть забронювати місце в єЧерзі за 30 днів до дати перетину кордону. Бронювати місце можна тільки на той час, який вказаний в офіційному дозволі на регулярні перевезення пасажирів (+2 години від часу офіційного дозволу).

Наголошується, що місце в черзі на регулярний рейс має бути заброньовано не пізніше ніж за 72 години до часу перетину кордону. Якщо цього не зроблено, то слот відкривається для бронювання іншими перевізниками.

Вільні від регулярних маршрутів слоти, як і раніше, доступні для бронювання за 30 днів. Тобто йдеться про ті часові проміжки, на які не видано жодного дозволу для регулярного маршруту.

"Простими словами: за перевізником буде закріплений часовий слот для перетину кордону під його регулярний маршрут. Таким чином, перевізник знатиме, що завчасно може зареєструватись на свій час", – зазначає відомство.

Проте, у разі якщо протягом місяця перевізник не виконав більше двох рейсів за своїм регулярним маршрутом, то гарантування можливості бронювати конкретний час втрачається. Йдеться саме про втрату гарантування для того маршруту, який не виконувався.

Для цього кожного місяця в системі єЧерга буде переглядатися виконання регулярних маршрутів перевізниками.

Якщо перевізник виконує короткий маршрут (не більше 400 кілометрів і може перетинати кордон кілька разів на добу), то система надасть йому можливість забронювати рівно стільки місць у черзі, скільки перетинів кордону на добу передбачено його дозволом на регулярний маршрут.

Правила також чітко визначають, що один дозвіл на виконання маршруту (регулярного чи нерегулярного) передбачає перетин кордону лише одним автобусом. Тобто за одним і тим самим дозволом у чергу зареєструватися може лише один автобус, зазначає відомство.

Як і раніше, у разі наявності паритетних перевізників зареєструватися в черзі на конкретний час може лише один із них. Це означає, що одночасно на один і той самий маршрут з дозволом не можуть зареєструватися кілька паритетних перевізників.

Важливо, що анулювання місця в черзі може бути здійснено як користувачем, так і системою єЧерга. Останнє можливо у разі внесення неправдивих відомостей про транспортний засіб, водія, дозвільні документи чи пункт пропуску, в якому планується перетнути кордон.

У разі, якщо виявлено такі неправдиві відомості, для перевізника також втрачається можливість бронювання місця в черзі для одного автобуса на 14 календарних днів, за інформацією міністерства.

Доступною для перевізників лишається можливість заміни водія чи автобуса в черзі. Така заміна можлива лише для тих транспортних засобів і водіїв, що вказані в ліцензійній справі перевізника. Для іноземних перевізників заміна автобуса можлива, лише якщо зберігається країна реєстрації цього транспортного засобу.

Важливо, що нововведення, зокрема гарантування часу та можливість реєстрації за 72 години для нерегулярних рейсів стане доступним після оновлення системи, інформує відомство. Відповідна інформація про технічні оновлення буде повідомлена додатково.

Нагадаємо:

На початку серпня в Україні для забезпечення прогнозованості часу очікування та врахування перевезення пріоритетних товарів оновлено правила реєстрації в "єЧерзі" для вантажних автомобілів.