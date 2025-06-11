УЗ призначила низку поїздів на літній сезон: які маршрути

У літньому сезоні 2025 року "Укрзалізниця" призначає 18 пар додаткових поїздів, частина з яких уже в графіку, про інші повідомлять згодом.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Серед нових сезонних потягів:

Поїзд №220/219 Київ — Дніпро

Курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами.

З Києва: 14:35 → прибуття у Дніпро: 21:26

З Дніпра: 08:36 → прибуття в Київ: 15:19

У Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:

→ №351/352 Київ — Кишинів

→ №705/706 Київ — Перемишль

→ №67/68 Київ — Варшава

→ №19/20 Київ — Хелм

Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ — Одеса

Курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, з Одеси 28 червня з періодичністю 6 разів на тиждень.

Київ: 21:49 → Одеса: 05:34

Одеса: 06:54 → Київ: 15:01

Він буде особливо зручним для мешканців Сум та Чернігова: вечері приїхали до Києва — зранку вже в Одесі.

Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ — Дніпро.

Курсуватиме по визначених днях тижня, посилює нічне сполучення між столицею та Дніпром.

Відправлення з Києва: 23:52 → прибуття у Дніпро: 05:45

Відправлення з Дніпра: 23:24 → прибуття в Київ: 05:17

Зручно для мешканців Дніпра: в Києві — додаткові зручні пересадки в обидва напрямки на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, а також Чернігова, Шостки, Сум.

Поїзд №147/148 Житомир — Одеса.

Подовження маршруту поїзда №148/147 Одеса — Київ до поліського регіону.

На літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород.

Курсуватиме через день, посилює сполучення із Західною частиною Закарпаття.

Київ: 15:21 → Львів: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львів: 05:51 → Київ: 13:12

Зручно для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра: в Києві можна пересісти з поїздів Інтерсіті+ і рушити далі на Захід, а також охоплює денне сполучення Київ — Львів — Київ та нічне сполучення Львів — Ужгород — Львів.

Поїзд №203/204 Київ — Ясіня

Курсуватиме через день, посилює сполучення із Східною частиною Закарпаття.

Київ: 23:00 → Львів 07:28 → Ясіня: 14:17

Ясіня: 18:05 → Львів: 00:51 → Київ: 09:18.

Зручно для пасажирів із Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, Слов'янська: в Києві можна пересісти з поїздів Інтерсіті+ і рушити далі на Захід, а також охоплює нічне получення Київ — Львів — Київ та денне сполучення Львів — Ясіня — Львів.

"Решта 11 поїздів вже в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями — тож стежте за оновленнями", – зазначили в УЗ.

Поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ — Кривий Ріг.

Посилить сполучення столиці з Кривбасом.

Київ: 13:05 → Кривий Ріг: 19:53

Кривий Ріг: 22:37 → Київ: 05:14

Пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні зручні пересадки в Києві на:

→ поїзд до Хелма (Польща)

→ швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова

Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця.

Поєднує Південь із Поділлям.

Одеса: 08:11 → Вінниця: 14:15

Вінниця: 15:05 → Одеса: 20:59

Призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку.

В УЗ наголосили, що в разі необхідності допризначать в окремі дати додаткові поїзди: № 159/160 Київ – Трускавець, № 167/168 Львів – Одеса, № 213/214 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, № 263/264 Київ – Одеса, № 265/266 Київ – Одеса, № 291/292 Київ – Львів, № 761/762 Київ – Одеса, № 777/778 Київ – Львів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ. Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної Укрзалізниці, який прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу.