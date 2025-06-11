УЗ назначила ряд поездов на летний сезон: какие маршруты
В летнем сезоне 2025 года "Укрзализныця" назначает 18 пар дополнительных поездов, часть из которых уже в графике, о других сообщат позже.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Среди новых сезонных поездов:
Поезд №220/219 Киев - Днепр
Будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами.
Из Киева: 14:35 → прибытие в Днепр: 21:26
Из Днепра: 08:36 → прибытие в Киев: 15:19
В Киеве возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу:
→ №351/352 Киев - Кишинев
→ №705/706 Киев - Перемышль → №705/706 Киев - Перемышль
→ №67/68 Киев - Варшава → №67/68 Киев - Варшава
→ №19/20 Киев - Хелм
Поезд "Интерсити" №765/764 Киев - Одесса №765/764
Будет курсировать из Киева начиная с 27 июня, из Одессы 28 июня с периодичностью 6 раз в неделю.
Киев: 21:49 → Одесса: 05:34
Одесса: 06:54 → Киев: 15:01
Он будет особенно удобным для жителей Сум и Чернигова: вечером приехали в Киев - утром уже в Одессе.
Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Днепр.
Будет курсировать по определенным дням недели, усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром.
Отправление из Киева: 23:52 → прибытие в Днепр: 05:45
Отправление из Днепра: 23:24 → прибытие в Киев: 05:17
Удобно для жителей Днепра: в Киеве - дополнительные удобные пересадки в оба направления на скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова, а также Чернигова, Шостки, Сум.
Поезд №147/148 Житомир - Одесса.
Удлинение маршрута поезда №148/147 Одесса - Киев до полесского региона.
На летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.
Поезд №283/284 Киев - Ужгород.
Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Западной частью Закарпатья.
Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20
Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12
Удобно для пассажиров из Харькова, Полтавы, Днепра: в Киеве можно пересесть с поездов Интерсити+ и отправиться дальше на Запад, а также охватывает дневное сообщение Киев - Львов - Киев и ночное сообщение Львов - Ужгород - Львов.
Поезд №203/204 Киев - Ясиня
Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья.
Киев: 23:00 → Львов 07:28 → Ясиня: 14:17
Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18.
Удобно для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска, Славянска: в Киеве можно пересесть с поездов Интерсити+ и отправиться дальше на Запад, а также охватывает ночное получение Киев - Львов - Киев и дневное сообщение Львов - Ясиня - Львов.
"Остальные 11 поездов уже в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями - поэтому следите за обновлениями", - отметили в УЗ.
Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев - Кривой Рог.
Усилит сообщение столицы с Кривбассом.
Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53
Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14
Пассажирам из Кривого Рога будут доступны удобные пересадки в Киеве на:
→ поезд до Хелма (Польша)
→ скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова
Поезд №208/207 Одесса - Винница.
Соединяет Юг с Подольем.
Одесса: 08:11 → Винница: 14:15
Винница: 15:05 → Одесса: 20:59
Будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока.
В УЗ отметили, что в случае необходимости доназначат в отдельные даты дополнительные поезда: № 159/160 Киев - Трускавец, № 167/168 Львов - Одесса, № 213/214 Киев - Ужгород, № 239/240 Киев - Каменец-Подольский, № 263/264 Киев - Одесса, № 265/266 Киев - Одесса, № 291/292 Киев - Львов, № 761/762 Киев - Одесса, № 777/778 Киев - Львов.
Напомним:
"Укрзализныця" назначает новый поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск. Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной Укрзализныци, который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса.