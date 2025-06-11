УЗ назначила ряд поездов на летний сезон: какие маршруты

В летнем сезоне 2025 года "Укрзализныця" назначает 18 пар дополнительных поездов, часть из которых уже в графике, о других сообщат позже.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Среди новых сезонных поездов:

Поезд №220/219 Киев - Днепр

Будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами.

Из Киева: 14:35 → прибытие в Днепр: 21:26

Из Днепра: 08:36 → прибытие в Киев: 15:19

В Киеве возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу:

→ №351/352 Киев - Кишинев

→ №705/706 Киев - Перемышль → №705/706 Киев - Перемышль

→ №67/68 Киев - Варшава → №67/68 Киев - Варшава

→ №19/20 Киев - Хелм

Поезд "Интерсити" №765/764 Киев - Одесса №765/764

Будет курсировать из Киева начиная с 27 июня, из Одессы 28 июня с периодичностью 6 раз в неделю.

Киев: 21:49 → Одесса: 05:34

Одесса: 06:54 → Киев: 15:01

Он будет особенно удобным для жителей Сум и Чернигова: вечером приехали в Киев - утром уже в Одессе.

Поезд "Интерсити+" №736/735 Киев - Днепр.

Будет курсировать по определенным дням недели, усиливает ночное сообщение между столицей и Днепром.

Отправление из Киева: 23:52 → прибытие в Днепр: 05:45

Отправление из Днепра: 23:24 → прибытие в Киев: 05:17

Удобно для жителей Днепра: в Киеве - дополнительные удобные пересадки в оба направления на скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова, а также Чернигова, Шостки, Сум.

Поезд №147/148 Житомир - Одесса.

Удлинение маршрута поезда №148/147 Одесса - Киев до полесского региона.

На летний период Житомир получит прямое железнодорожное сообщение с Черкассами и Одессой.

Поезд №283/284 Киев - Ужгород.

Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Западной частью Закарпатья.

Киев: 15:21 → Львов: 23:34 → Ужгород: 05:20

Ужгород: 23:13 → Львов: 05:51 → Киев: 13:12

Удобно для пассажиров из Харькова, Полтавы, Днепра: в Киеве можно пересесть с поездов Интерсити+ и отправиться дальше на Запад, а также охватывает дневное сообщение Киев - Львов - Киев и ночное сообщение Львов - Ужгород - Львов.

Поезд №203/204 Киев - Ясиня

Будет курсировать через день, усиливает сообщение с Восточной частью Закарпатья.

Киев: 23:00 → Львов 07:28 → Ясиня: 14:17

Ясиня: 18:05 → Львов: 00:51 → Киев: 09:18.

Удобно для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска, Славянска: в Киеве можно пересесть с поездов Интерсити+ и отправиться дальше на Запад, а также охватывает ночное получение Киев - Львов - Киев и дневное сообщение Львов - Ясиня - Львов.

"Остальные 11 поездов уже в летнем графике, но будут назначаться отдельными решениями - поэтому следите за обновлениями", - отметили в УЗ.

Поезд "Интерсити+" №739/740 Киев - Кривой Рог.

Усилит сообщение столицы с Кривбассом.

Киев: 13:05 → Кривой Рог: 19:53

Кривой Рог: 22:37 → Киев: 05:14

Пассажирам из Кривого Рога будут доступны удобные пересадки в Киеве на:

→ поезд до Хелма (Польша)

→ скоростные поезда до Луцка, Ровно, Львова

Поезд №208/207 Одесса - Винница.

Соединяет Юг с Подольем.

Одесса: 08:11 → Винница: 14:15

Винница: 15:05 → Одесса: 20:59

Будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока.

В УЗ отметили, что в случае необходимости доназначат в отдельные даты дополнительные поезда: № 159/160 Киев - Трускавец, № 167/168 Львов - Одесса, № 213/214 Киев - Ужгород, № 239/240 Киев - Каменец-Подольский, № 263/264 Киев - Одесса, № 265/266 Киев - Одесса, № 291/292 Киев - Львов, № 761/762 Киев - Одесса, № 777/778 Киев - Львов.

Напомним:

"Укрзализныця" назначает новый поезд №228/227 Ивано-Франковск - Краматорск. Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной Укрзализныци, который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса.