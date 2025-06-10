Один з найдовших рейсів: "Укрзалізниця" призначає новий поїзд Івано-Франківськ – Краматорськ

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що перші рейси будуть:

- з Івано-Франківська — з 29 червня та далі через день;

- з Краматорська — з 30 червня та далі через день;

Розклад поїзда:

Відправлення з Івано-Франківська — 21:52, прибуття до Слов’янська — 18:05 наступного дня, до Краматорська — 18:28.

Відправлення з Краматорська — 19:20, зі Слов’янська — 19:40, прибуття до Івано-Франківська — 16:45 наступного дня.

Поїзд курсуватиме через: Львів, Київ, Гребінку, Лубни, Миргород, Полтаву, Берестин, Лозову, Близнюки, Барвінкове та Слов’янськ.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні, купейні вагони та вагони СВ.

"Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної Укрзалізниці, який прокладає шлях через усю країну — від Прикарпаття до Донбасу", – повідомляє УЗ.

Продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда одночасно в мобільному застосунку, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №203/204 Київ — Ясіня, оскільки наразі є високий попит на напрямок до Карпат.