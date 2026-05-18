Найбільші регіональні ринки електрокарів в Україні: популярні нові моделі квітня - китайські

Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у квітні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Рівненська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

У квітні український автопарк поповнили 3007 авто на електротязі (BEV).Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 416 од. (92% вживані); місто Київ – 318 од. (55% вживані); Київська обл. – 225 од. (72% вживані); Дніпропетровська обл. – 213 од. (76% вживані); Рівненська обл. – 203 од. (86% вживані).

Щодо нових авто, лідерські позиції на цих ринках зайняли:

у Києві та Дніпропетровській обл. - BYD Leopard 3;

на Львівщині та Київщині – BYD Sea Lion 06;

на Рівненщині – BYD E2.

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

TESLA Model Y – у Львівській, Київській та Дніпропетровській обл.;

TESLA Model 3 – у м.Києві;

NISSAN Leaf – на Рівненщині.

Нагадаємо:

Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.