Найбільші регіональні ринки електрокарів в Україні: популярні нові моделі квітня - китайські

Віктор Волокіта — 18 травня, 09:19
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні - китайські
Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у квітні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Рівненська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

У квітні український автопарк поповнили 3007 авто на електротязі (BEV).Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. Львівська область – 416 од. (92% вживані);
  2. місто Київ – 318 од. (55% вживані);
  3. Київська обл. – 225 од. (72% вживані);
  4. Дніпропетровська обл. – 213 од. (76% вживані);
  5. Рівненська обл. – 203 од. (86% вживані).

Щодо нових авто, лідерські позиції на цих ринках зайняли:

  • у Києві та Дніпропетровській обл. - BYD Leopard 3;
  • на Львівщині та Київщині – BYD Sea Lion 06;
  • на Рівненщині – BYD E2.

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

  • TESLA Model Y – у Львівській, Київській та Дніпропетровській обл.;
  • TESLA Model 3 – у м.Києві;
  • NISSAN Leaf – на Рівненщині.

Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.

