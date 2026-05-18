Найбільші регіональні ринки електрокарів в Україні: популярні нові моделі квітня - китайські
Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у квітні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Рівненська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
У квітні український автопарк поповнили 3007 авто на електротязі (BEV).Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 416 од. (92% вживані);
- місто Київ – 318 од. (55% вживані);
- Київська обл. – 225 од. (72% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 213 од. (76% вживані);
- Рівненська обл. – 203 од. (86% вживані).
Щодо нових авто, лідерські позиції на цих ринках зайняли:
- у Києві та Дніпропетровській обл. - BYD Leopard 3;
- на Львівщині та Київщині – BYD Sea Lion 06;
- на Рівненщині – BYD E2.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
- TESLA Model Y – у Львівській, Київській та Дніпропетровській обл.;
- TESLA Model 3 – у м.Києві;
- NISSAN Leaf – на Рівненщині.
Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.