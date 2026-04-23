Найбільші регіональні ринки електрокарів в Україні: популярні нові моделі - китайські

Віктор Волокіта — 23 квітня, 10:50
Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у січні-березні 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 667 од. (91% вживані);;
  • місто Київ – 656 од. (56% вживані);
  • Київська обл. – 502 од. (69% вживані);
  • Волинська обл. – 443 од. (96% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 378 од. (68% вживані).

Найпопулярнішими новими електромобілями на цих ринках були:

  • BYD Sea Lion 06 – на Львівщині та Волині;
  • BYD Leopard 3 – на Київщині та Дніпропетровщині;
  • BYD Yuan Up – у Києві.

Щодо ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • TESLA Model 3 – на Львівщині та Київщині;
  • TESLA Model Y – у Києві та Дніпропетровській обл.;
  • NISSAN Leaf – на Волині.

Нагадаємо:

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні у лютому були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська, та Одеська області. Найпопулярнішою автівкою місяця на цих ринках, крім Одеської області, був кросовер TOYOTA RAV-4.

Українці купили майже 9,5 тисяч вживаних авто із США за 2026 рік: найпопулярніші моделі
Українці купили цьогоріч понад 2600 легковиків з Китаю: які нові та вживані моделі найпопулярніші

