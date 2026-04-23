Найбільші регіональні ринки електрокарів в Україні: популярні нові моделі - китайські
Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що у січні-березні 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 667 од. (91% вживані);;
- місто Київ – 656 од. (56% вживані);
- Київська обл. – 502 од. (69% вживані);
- Волинська обл. – 443 од. (96% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 378 од. (68% вживані).
Найпопулярнішими новими електромобілями на цих ринках були:
- BYD Sea Lion 06 – на Львівщині та Волині;
- BYD Leopard 3 – на Київщині та Дніпропетровщині;
- BYD Yuan Up – у Києві.
Щодо ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model 3 – на Львівщині та Київщині;
- TESLA Model Y – у Києві та Дніпропетровській обл.;
- NISSAN Leaf – на Волині.
