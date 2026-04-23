Найбільші регіональні ринки електрокарів в Україні: популярні нові моделі - китайські

Найбільшими регіональними ринками нових електромобілів в Україні у січні-березні 2026 року були: місто Київ, Київська, Львівська, Дніпропетровська та Волинська області.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у січні-березні 2026 року український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 667 од. (91% вживані);;

місто Київ – 656 од. (56% вживані);

Київська обл. – 502 од. (69% вживані);

Волинська обл. – 443 од. (96% вживані);

Дніпропетровська обл. – 378 од. (68% вживані).

Найпопулярнішими новими електромобілями на цих ринках були:

BYD Sea Lion 06 – на Львівщині та Волині;

BYD Leopard 3 – на Київщині та Дніпропетровщині;

BYD Yuan Up – у Києві.

Щодо ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model 3 – на Львівщині та Київщині;

TESLA Model Y – у Києві та Дніпропетровській обл.;

NISSAN Leaf – на Волині.

