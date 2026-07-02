Росіяни атакували елітний автосалон у Борисполі: є руйнування та поранені

Удар по автосалону Porsche у Борисполі

Під час повітряної атаки в ніч проти 2 липня Росія атакувала автосалон Porsche Center Kyiv Airport у Борсиполі.

Про це повідомили в пресслужбі автосалону.

Є постраждалі працівники, але загиблих немає.

Автосалон тимчасово припинив роботу внаслідок пошкоджень. Телефонний зв'язок із дилером також наразі недоступний.

Також ЗМІ повідомляли, що під час атаки було знищено два автомобілі.

"Наша команда вже розпочала роботи з ліквідації пошкоджень і робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу центру", – запевнили в автосалоні.

Нагадаємо:

Також російський удар під час нічної атаки 2 липня повністю знищив склад MOYO, працівники компанії не постраждали.