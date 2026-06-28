Компанії Volkswagen пропонують виробляти в Німеччині автомобілі, розроблені в Китаї

Прем'єр-міністра німецької землі Нижня Саксонія, який є одним із основних акціонерів компанії, заявив, що Volkswagen могла б зберегти робочі місця в Німеччині, якби виробляла там автомобільні моделі, які наразі розробляє в Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс висловив думку після того, як з'явилися повідомлення про те, що автовиробник, який переживає складні часи, розглядає можливість закриття чотирьох німецьких заводів та збільшення кількості скорочень робочих місць до 100 000.

"Якби ми виробляли тут автомобілі, які зараз випускаємо в Китаї, ми змогли б стабілізувати завантаження виробничих потужностей наших заводів.Це також створило б можливості для нових розробок та інновацій на наших підприємствах.

На мою думку, йдеться про стабілізацію зайнятості та завантаження виробничих потужностей на наших заводах, а не про те, щоб спостерігати, як інші будують нові заводи за межами Німеччини", — сказав Ліс в інтерв'ю, опублікованому на вихідних.

Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen і де компанія експлуатує п'ять із шести своїх західнонімецьких складальних заводів, володіє 20 % голосуючих акцій компанії.

Volkswagen перебуває під тиском з боку китайських конкурентів, американських імпортних мит, а також через падіння попиту в Європі, що, за словами компанії, робить її бізнес-модель нежиттєздатною.

Ліс, член лівоцентристської Соціал-демократичної партії, висунув ідею вивчення можливості виробництва в Німеччині автомобілів, призначених для китайського ринку, після візиту до Китаю у квітні.

У суботу газета "Frankfurter Allgemeine Zeitung" повідомила, що дочірня компанія Volkswagen — Porsche розглядає можливість перенесення виробництва свого SUV Cayenne зі Словаччини на завод у Лейпцигу (Німеччина) з метою підвищення завантаженості виробничих потужностей.

Нагадаємо:

Концерн Volkswagen, працює близько 657 тисяч осіб, планує скоротити сто тисяч співробітників протягом кількох років.