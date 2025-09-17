В Україні зростає попит на вживані авто з США: найпопулярніші моделі серпня

Українці у серпні придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 6% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - електромобілі.

Бензинові авто охопили 40%. Гібридним авто належить – 7%, дизельним - 4%, авто з ГБО – 3%.

Середній вік американців з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, – 5,3 року.

В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model Y - 812 од.; TESLA Model 3 - 639 од.; FORD Escape - 383 од.; NISSAN Rogue - 263 од.; TESLA Model S - 239 од.

