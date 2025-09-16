Українці все більше везуть авто з Китаю: що купували у серпні
Getty Images
Впродовж серпня українці придбали понад 2,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж було у серпні 2024 року.
Про це повідомляє Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".
З цієї кількості: нових – 2026 од. (+52%); вживаних – 398 од. (+7%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 88%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 361 од.;
- Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;
- Honda eNS1 - 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 155 од.;
- Audi Q4 - 109 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 33 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 28 од.;
- BYD Song Plus - 26 од.;
- Polestar 2 - 19 од.;
- Zeekr 7X - 18 од.
Нагадаємо:
У серпні 2025 року глобальні продажі китайських електромобілів та плагін-гібридів збільшились на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становили близько 1,7 млн автівок.