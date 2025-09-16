Українці все більше везуть авто з Китаю: що купували у серпні

Впродовж серпня українці придбали понад 2,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 42% більше, ніж було у серпні 2024 року.

Про це повідомляє Асоціація українських автовиробників "Укравтопром".

З цієї кількості: нових – 2026 од. (+52%); вживаних – 398 од. (+7%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 88%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus - 361 од.;

Volkswagen ID.UNYX - 206 од.;

Honda eNS1 - 202 од.;

BYD Sea Lion 07 - 155 од.;

Audi Q4 - 109 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 - 33 од.;

BYD Sea Lion 07 - 28 од.;

BYD Song Plus - 26 од.;

Polestar 2 - 19 од.;

Zeekr 7X - 18 од.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року глобальні продажі китайських електромобілів та плагін-гібридів збільшились на 15% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становили близько 1,7 млн автівок.