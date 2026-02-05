Українська правда
В Україні зменшився попит на нові вантажівки: найпопулярніші марки

Віктор Волокіта — 5 лютого, 09:00
Ілюстративне фото
Getty Images

В Україні впродовж січня на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, у порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.

Про це повідомляє Укравтопром.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  1. RENAULT - 157 од. (-29%);
  2. CITROEN - 94 од. (+21%);
  3. PEUGEOT - 93 од. (+221%);
  4. JAC - 66 од. (+89%);
  5. FIAT - 60 од. (+30%).

Нагадаємо:

Загальні підсумки 2025 року вказують на стабільний, але специфічний розвиток сегмента вантажівок масою понад 3,5 тонни. За рік зафіксовано 15 314 угод купівлі-продажу.

Укравтопром

