В Україні зменшився попит на нові вантажівки: найпопулярніші марки
Ілюстративне фото
Getty Images
В Україні впродовж січня на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, у порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.
Про це повідомляє Укравтопром.
До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- RENAULT - 157 од. (-29%);
- CITROEN - 94 од. (+21%);
- PEUGEOT - 93 од. (+221%);
- JAC - 66 од. (+89%);
- FIAT - 60 од. (+30%).
Нагадаємо:
Загальні підсумки 2025 року вказують на стабільний, але специфічний розвиток сегмента вантажівок масою понад 3,5 тонни. За рік зафіксовано 15 314 угод купівлі-продажу.