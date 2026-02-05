В Україні зменшився попит на нові вантажівки: найпопулярніші марки

В Україні впродовж січня на ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 946 авто, у порівнянні з торішнім січнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 3%.

Про це повідомляє Укравтопром.

До топ-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

RENAULT - 157 од. (-29%); CITROEN - 94 од. (+21%); PEUGEOT - 93 од. (+221%); JAC - 66 од. (+89%); FIAT - 60 од. (+30%).

Нагадаємо:

Загальні підсумки 2025 року вказують на стабільний, але специфічний розвиток сегмента вантажівок масою понад 3,5 тонни. За рік зафіксовано 15 314 угод купівлі-продажу.