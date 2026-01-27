Вантажівки 2025: які нові та вживані моделі були найпопулярнішими в Україні

Загальні підсумки року вказують на стабільний, але специфічний розвиток сегмента вантажівок масою понад 3,5 тонни.

Про це інформують аналітики Інституту досліджень авторинку.

За їхніми словами, внутрішній ринок – це фундамент сегмента. За рік зафіксовано 15 314 угод купівлі-продажу.

Натомість сектори імпорту вживаних вантажівок та продажу нових машин показали ідентичний результат — по 2 763 одиниці в кожному.

Експерти зазначили, якщо розібрати сегмент нових вантажівок детальніше, стає зрозумілою роль вітчизняних підприємств.

За їхніми даними, із 2 763 нових машин лише 821 одиниця була ввезена як готовий продукт. Решта — 1 942 одиниці — це техніка, вироблена, дообладнана або переобладнана безпосередньо в Україні. Найчастіше це встановлення спецкузовів (сміттєвози, вишки, рефрижератори, пожежні машини) на імпортні шасі.

Згідно з аналітикою, на внутрішньому ринку найпопулярнішим типом стали самоскиди, також стабільний попит був на фургони та бортові версії.

Йдеться, що абсолютний лідер рейтингу ЗіЛ-130. Друге місце за "безсмертними" Mercedes-Benz T1 та T2.

Як підкреслюють експерти, присутність у топі ГАЗ-3307, ГАЗ-53 та всюдиходів ЗіЛ-131 свідчить про те, що значна частина нашої внутрішньої логістики (особливо в глибинці та лісових господарствах) досі тримається на радянських архівах. КамАЗ 5511 (самоскид) та 5320 залишаються основними гравцями на локальних будівництвах.

У сегменті імпорту вживаної вантажної техніки найчастіше український автопарк торік поповнювали фургони з гідробортом, звичайні фургони, та фургони-рефрижератори.

Беззаперечним лідером імпорту залишається Mercedes-Benz Atego. Далі йде MAN TGL, за ним – Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily.

У цьому підсегменті нових вантажівок найбільший попит був на самоскиди, класичні фургони та фургони з гідробортом.

Рейтинг очолює СКС MNTGL10.190-02УК. Далі в переліку Citroen Jumper, Reform 0601022G, MAN TGS, Volvo FM та Scania P-series.

Нагадаємо:

У грудні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1439 авто. Це на 46% більше, ніж у попередньому місяці, та на 6% – ніж у грудні 2024-го.