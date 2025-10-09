В Україні суттєво зріс попит на гібридні авто: найпопулярніші моделі вересня

В Україні у вересні 2025 року автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 30% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

Частка нових авто становила 52% проти 60% у вересні минулого року.

Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (280 легковиків)

Другий результат у TOYOTA Yaris Cross (84 автівки)

Третій за популярністю - TOYOTA Camry (77 авто)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у TOYOTA Prius (78 автівок) Також у лідерській трійці: FORD Escape (73 одиниці) та FORD Fusion US (73 од.).

Нагадаємо:

В Україні впродовж вересня 2025 року український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік.