В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону: найпопулярніші моделі червня

В Україні у червні автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.

Далі йдуть:

електромобілі – 23%;

дизельні – 21%;

гібриди – 5%;

авто з ГБО – 3%.

Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf.

До топу 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 985 од.; RENAULT Megane - 698 од.; SKODA Octavia - 652 од.; VOLKSWAGEN Tiguan - 634 од.; TESLA Model Y - 567 од.; AUDI Q5 - 560 од.; NISSAN Rogue - 520 од.; TESLA Model 3 - 513 од.; NISSAN Leaf - 468 од.; VOLKSWAGEN Passat - 451 од.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Всього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо:

У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.