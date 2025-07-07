В Україні зріс попит на вживані авто з-за кордону: найпопулярніші моделі червня
В Україні у червні автопарк поповнили майже 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з червнем 2024 року попит на такі авто збільшився на 7%.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%.
Далі йдуть:
- електромобілі – 23%;
- дизельні – 21%;
- гібриди – 5%;
- авто з ГБО – 3%.
Лідером серед ввезених автомобілів залишається Volkswagen Golf.
До топу 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 985 од.;
- RENAULT Megane - 698 од.;
- SKODA Octavia - 652 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 634 од.;
- TESLA Model Y - 567 од.;
- AUDI Q5 - 560 од.;
- NISSAN Rogue - 520 од.;
- TESLA Model 3 - 513 од.;
- NISSAN Leaf - 468 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 451 од.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Всього з початку року українці придбали 113,4 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 0,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо:
У травні українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 46%.