405 посилок вартістю мільйон перетворились на попіл: окупанти знищили "Нову пошту" на Донеччині

5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення "Нової пошти" на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що у момент влучання відділення було зачинене, тож жоден із працівників не постраждав.

За даними НП, 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн окупанти перетворили на попіл.

""Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", – повідомили в компанії.

