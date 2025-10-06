Українська правда
405 посилок вартістю мільйон перетворились на попіл: окупанти знищили "Нову пошту" на Донеччині

Альона Кириченко — 6 жовтня, 09:00
405 посилок вартістю мільйон перетворились на попіл: окупанти знищили Нову пошту на Донеччині
5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення "Нової пошти" на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що у момент влучання відділення було зачинене, тож жоден із працівників не постраждав.

За даними НП, 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн окупанти перетворили на попіл.

""Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", – повідомили в компанії.

Нагадаємо:

"Нова пошта" попередила, що повідомлення, які розсилають шахраї нібито від її імені, не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою.

