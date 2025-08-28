РФ атакувала сортувальне депо "Нової пошти" в Києві, є постраждалі
У ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою сортувальне депо "Нової пошти", влучання прийшлося на автодвір.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Йдеться, що унаслідок удару постраждали троє працівників:
Славенський Сергій, фахівець ділянки — тяжкий стан;
Дульнєв Іван, фахівець ділянки — стан середньої тяжкості;
Юхимчук Юрій, водій авто БДФ — стан середньої тяжкості.
Повідомляється, що "Нова пошта" вже забезпечує постраждалих і їхні родини всією необхідною підтримкою — медичною, психологічною та матеріальною.
"Посилки не постраждали. Доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося", – зазначили в компанії.
Нагадаємо:
Вночі проти 28 серпня під час ворожої атаки було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві.