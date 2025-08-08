Ворог влучив в сільгосппідприємство на Чернігівщині: наслідки

Ворог атакував безпілотником село в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині та влучив у складське приміщення сільгосппідприємства, де зберігалась картопля.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Унаслідок прильоту сталася пожежа. Вогнеборці зреагували оперативно - дякую", – зазначив він.

За його словами, попередньо, без постраждалих.

30 липня на Дніпропетровщині у Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджене фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів крупної рогатої худоби.