Ворог пошкодив ферму на Дніпропетровщині: загинуло 20 голів худоби

На Дніпропетровщині у Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджене фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів крупної рогатої худоби.

Про це повідомляє ДСНС України.

Крім цього, у Покровській громаді Синельниківського району ворог атакував приватні підприємства.

По Межівській громаді вдарили FPV-дронами. Поранена жінка.

Також у Павлограді поранення отримав чоловік, 1955 року народження. Його направлено до лікувального закладу. Внаслідок ворожої атаки понівечене транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж.

Нагадаємо:

Вночі 30 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині - постраждав вокзал у Павлограді.