Ворог пошкодив ферму на Дніпропетровщині: загинуло 20 голів худоби
На Дніпропетровщині у Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджене фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів крупної рогатої худоби.
Про це повідомляє ДСНС України.
Крім цього, у Покровській громаді Синельниківського району ворог атакував приватні підприємства.
По Межівській громаді вдарили FPV-дронами. Поранена жінка.
Також у Павлограді поранення отримав чоловік, 1955 року народження. Його направлено до лікувального закладу. Внаслідок ворожої атаки понівечене транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж.
Нагадаємо:
Вночі 30 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині - постраждав вокзал у Павлограді.