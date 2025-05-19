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Окупанти атакували підприємтво на Херсонщині: наслідки

Альона Кириченко — 19 травня, 17:30
Окупанти атакували підприємтво на Херсонщині: наслідки
Getty Images

Зранку 19 травня російські окупанти атакували з дрона фермерське господарство у Костирці на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що внаслідок цього постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг.

За інформацією ОВА, потерпілий – під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо:

На початку травня російські загарбники атакували дронами селище Васищеве Харківського району, в результаті чого виникла пожежа на території двох цивільних підприємств.

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