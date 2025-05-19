Окупанти атакували підприємтво на Херсонщині: наслідки
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Зранку 19 травня російські окупанти атакували з дрона фермерське господарство у Костирці на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що внаслідок цього постраждав 27-річний працівник. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг.
За інформацією ОВА, потерпілий – під наглядом лікарів. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо:
На початку травня російські загарбники атакували дронами селище Васищеве Харківського району, в результаті чого виникла пожежа на території двох цивільних підприємств.