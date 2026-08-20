Україна в серпні експортувала лише 20% зерна від потреби – Висоцький

Україна в серпні експортувала лише 20% зерна від потрібних обсягів

Україна з 1 по 18 серпня експортувала 900 тис. тонн агропродукції, що становить 31% від обсягів, які могли б бути вивезені за умови вільного доступу до логістики.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький на брифінгу у Києві у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Найбільше падіння – по зернових. Зернових було експортовано 522 тис. тонн, і це всього 20% від потреби.

Експорт олійних культур за цей період становив 163 тис. тонн, олії – 128 тис. тонн, шротів – 86 тис. тонн. За цими напрямами темпи експорту відповідають балансовим показникам", – каже Висоцький.

Це пов'язано з тим, що альтернативні логістичні шляхи за своїми обсягами можуть забезпечити експорт олійних культур і продуктів їхньої переробки. У випадку з зерновими, альтернативні маршрути передусім використовуються для експорту продукції з прикордонних областей.

Міністр додав, що через зміну логістики вартість транспортування зросла приблизно на 50 дол. на тонну.

Для олійних культур та продуктів їхньої переробки економіка експорту зберігається, тоді як для зернових, за винятком прикордонних областей, вона є збитковою.

За період з 1 по 18 серпня 45% агропродукції аграрії експортували Дунаєм, 45% – залізницею, ще 7-8% – автомобільним транспортом.

Нагадаємо:

Поїзди з українськими вантажами, які йдуть до румунського порту Констанца, простоюють у дорозі, при цьому українське зерно перевантажують у порту за залишковим принципом.

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.