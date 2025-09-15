Українська правда
Ворог вдарив по сільгосппідприємству на Сумщині: 12 поранених

Альона Кириченко — 15 вересня, 09:00
14 вересня близько 23:00 ворог ударив, за попередніми даними, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, унаслідок атаки окупантів поранено 12 людей, які були залучені до збору урожаю. Пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Нагадаємо:

Зранку 8 вересня Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Сумщині. Були знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район.

