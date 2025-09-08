Атака РФ призвела до знеструмлення на Сумщині
Getty Images
Зранку 8 вересня Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Сумщині.
Про це інформує "Сумиобленерго".
"Сьогодні зранку унаслідок ударів армією рф по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район", – йдеться в повідомленні.
Перерва в розподілі електроенергії тимчасова, зазначили в обленерго.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо:
Зранку 1 вересня унаслідок дронової атаки армії рф на критичну інфраструктуру Сумщини були знеструмлені м. Шостка та Шосткинський район.
4 вересня унаслідок ворожого удару по критичній інфраструктурі Сум був частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району.