Росія атакувала виробничу базу великої будівельної компанії: згорів транспорт, є поранені

Компанія "Автомагістраль-Південь", яка займається дорожнім будівництвом та спорудженням фортифікаційних укріплень, повідомила про атаку на її виробничу базу в Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні будівельної компанії.

"Повністю знищено шість одиниць техніки, яка використовувалась для ремонту прифронтових доріг. Розбиті будівлі, де розміщувалась їдальня та мешкали працівники. Двоє працівників бази поранено. Одного доставили в лікарню", – розповіли в компанії.

Також повідомляється, що атака "шахедів", яка сталася вночі 2 травня, не перший випадок, коли ворог бʼє по техніці, будівельним майданчикам та базам компанії. Нещодавно декілька працівників компанії було поранено під час будівництва фортифікації на межі з Донецькою областю.

В повідомленні також йдеться, загалом з початку війни компанія внаслідок бойових дій понесла збитки на суму понад 2 млрд грн.

Нагадаємо:

У лютому компанія "Автомагістраль-Південь" повідомила про загибель своїх працівників, які будували фортифікації на Покровському напрямку.