Загинули двоє працівників "Автомагістраль-Південь", які будували фортифікації

Компанія "Автомагістраль-Південь" повідомила про гибель своїх працівників, які будували фортифікації на Покровському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні будівельної компанії.

Зазначається, що 4 лютого біля одного із військових опорних пунктів ворожий дрон влучив в технічний автомобіль компанії

"Вводій та працівник загинули на місці. Третього пасажира вдалось витягнути з палаючої машини та врятувати", – повідомили в компанії.

Позиції, які будує компанія, не вперше атакує ворог. У грудні внаслідок скиду з БПЛА було поранено декілька співробітників Автомагістраль-Південь. Фортифікації неодноразово накривались з ракетних систем залпового вогню.

Нагадаємо:

У кінці грудня 2024 року під час атаки РФ загинув 51-річний енергетика Дмитро Петленко, який працював на одній із теплоелектростанцій компанії ДТЕК.