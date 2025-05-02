Россия атаковала производственную базу крупной строительной компании: сгорел транспорт, есть раненые

Компания "Автомагистраль-Юг", которая занимается дорожным строительством и сооружением фортификационных укреплений, сообщила об атаке на ее производственную базу в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении строительной компании.

"Полностью уничтожено шесть единиц техники, которая использовалась для ремонта прифронтовых дорог. Разбиты здания, где размещалась столовая и жили работники. Двое работников базы ранены. Одного доставили в больницу", - рассказали в компании.

Также сообщается, что атака "шахедов", которая произошла ночью 2 мая, не первый случай, когда враг бьет по технике, строительным площадкам и базам компании. Недавно несколько сотрудников компании были ранены во время строительства фортификации на границе с Донецкой областью.

В сообщении также говорится, что всего с начала войны компания в результате боевых действий понесла убытки на сумму более 2 млрд грн.

Напомним:

В феврале компания "Автомагистраль-Юг" сообщила о гибели своих работников, которые строили фортификации на Покровском направлении.