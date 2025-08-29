Українська правда
Ворожий БпЛА завдав удару по "Новій пошті" в Краматорську, є загиблий та поранена

Альона Кириченко — 29 серпня, 16:35
Ворожий БпЛА завдав удару по Новій пошті в Краматорську, є загиблий та поранена
Ворог поцілив безпілотником у відділення "Нової пошти" в Краматорську.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, внаслідок удару загинув 49-річний чоловік, поранено 13-річну дівчину.

Остаточний обсяг пошкоджень встановлюється, додав він.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою сортувальне депо "Нової пошти" в Києві, влучання прийшлося на автодвір.

