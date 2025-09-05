Ринок вживаних електрокарів: які моделі обирають українці

Частка "свіжопригнаних" авто серед усіх електромобілів на ринку за підсумками серпня становила 52,1% і, відповідно, більше, ніж два інші сегменти разом — продажі нових та внутрішні перепродажі вживаних електромобілів.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, у серпні найбільше вживаних електромобілів в Україну приїхало у кузові кросоверів Tesla Model Y — 833 авто. На другому місці — Tesla Model 3 (641 шт.), третю позицію зайняв Nissan Leaf (557 шт.).

Середній вік електричних легковиків, які прибували до нас минулого місяця, склав 4,7 року — найменше значення з усіх сегментів нашого ринку вживаних авто, зазначає ІДА.

Водночас за підсумками серпня частка внутрішніх перепродажів в сегменті електромобілів склала 30,8% (3561 шт.).

Згідно з аналітикою, серед окремих моделей на внутрішньому ринку перепродажів у липні лідером залишався Nissan Leaf — 556 авто. На другому місці — Tesla Model 3 (410 шт.), Model Y опинився на третьому місці (297 шт.). Слідом йдуть Volkswagen e-Golf (229 шт.) та Tesla Model S (181 шт.).

Аналітики зазначають, що сегмент електромобілів залишається наймолодшим і на вторинному ринку — середній вік перепроданих минулого місяця автомобілів становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить близько 16 років, підкреслили експерти.

Нагадаємо:

За підсумками серпня обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) становив рекордні 11,5 тис. Це на 12,5% більше, ніж було у липні, та на 22,5% більше відносно серпня-2024.