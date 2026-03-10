Попит на електромобілі продовжує падати: найпопулярніші нові та вживані моделі

У лютому український автопарк поповнили 1074 од. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно лютого минулого року попит на них впав на 76%, а у порівнянні з січнем 2026 р. – на 63%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 1013 шт. (нових – 144 шт., уживаних – 869 шт.). Серед 61 од. комерційних електромобілів новими були тільки 10 авто.

Згідно з аналітикою, в ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

1. BYD Sea Lion 06 - 16 од.;

2. ZEEKR 001 - 13 од.;

3. BYD Leopard 3 - 13 од.;

4. ZEEKR 7X - 11 од.;

5. HONDA eNP2 - 10 од.;

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

1. TESLA Model Y - 124 од.;

2. TESLA Model 3 - 117 од.;

3. NISSAN Leaf - 114 од.;

4. CHEVROLET Bolt - 59 од.;

5. TESLA Model S - 45 од.

Нагадуємо:

В Україні у лютому 2026 року на ринку нових автомобілів значно впала частка електричних авто – з 13,1% до 3,3%.