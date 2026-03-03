Лише кросовери: які моделі нових легковиків купували українці в лютому

У лютому за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 42% українського ринку нових легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром.

Йдеться, що в десятку бестселерів потрапили лише кросовери і жодного "китайця" серед них.

Згідно з аналітикою, ТОП-10 нових легковиків місяця:

1. TOYOTA RAV-4 - 372 од.;

2. RENAULT Duster - 334 од.;

3. TOYOTA Prado - 229 од.;

4. HYUNDAI Tucson - 189 од.;

5. MAZDA CX5 - 166 од.;

6. SKODA Kodiaq - 129 од.;

7. VOLKSWAGEN Touareg - 127 од.;

8. SKODA Karoq - 117 од.;

9. SUZUKI SX4 - 72 од.;

10. NISSAN X-Trail - 71 од.

Нагадаємо:

У лютому українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових авто. Це на 10% менше, ніж у лютому торік, та відносно січня попит зменшився на 15%.