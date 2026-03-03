Лише кросовери: які моделі нових легковиків купували українці в лютому
Getty Images
У лютому за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 42% українського ринку нових легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Йдеться, що в десятку бестселерів потрапили лише кросовери і жодного "китайця" серед них.
Згідно з аналітикою, ТОП-10 нових легковиків місяця:
1. TOYOTA RAV-4 - 372 од.;
2. RENAULT Duster - 334 од.;
3. TOYOTA Prado - 229 од.;
4. HYUNDAI Tucson - 189 од.;
5. MAZDA CX5 - 166 од.;
6. SKODA Kodiaq - 129 од.;
7. VOLKSWAGEN Touareg - 127 од.;
8. SKODA Karoq - 117 од.;
9. SUZUKI SX4 - 72 од.;
10. NISSAN X-Trail - 71 од.
Нагадаємо:
У лютому українці придбали близько 4,4 тис. нових легкових авто. Це на 10% менше, ніж у лютому торік, та відносно січня попит зменшився на 15%.