Купівля авто в регіонах: де в Україні найактивніше купують нові та вживані моделі

Цифровий "регіон" "Дія" офіційно став лідером внутрішнього ринку, а Київ — монополістом у сегменті нових авто.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Йдеться, що на внутрішньому ринку спостерігається історичний момент, де найбільшим "регіоном" країни офіційно стала "Дія". Майже кожна третя угода купівлі-продажу в лютому відбулася онлайн.

Серед фізичних областей очікувано лідирує Київ, за яким слідує група великих промислових та комерційних центрів: Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Зазначається, що у сегменті імпорту вживаних авто географія відіграє вирішальну роль, зміщуючи акцент на захід України. Львівська область упевнено тримає першість, виконуючи роль головних "воріт" для автівок з Європи. Київ посідає друге місце як основний центр споживання цього імпорту.

Високу активність також демонструють Волинська та Рівненська області, які разом зі Львівщиною формують потужний західний логістичний кластер.

За словами аналітиків, ринок нових автомобілів демонструє найбільш радикальну централізацію.

Київ фактично акумулює майже половину всіх продажів у країні, що пояснюється не лише високою купівельною спроможністю киян, а й реєстрацією великих корпоративних парків саме у столиці. Також свій внесок роблять лізингові компанії та державні підприємства з офісами у столиці, зазначають експерти.

Львівська, Одеська та Дніпропетровська області йдуть наступними з великим відривом, але стабільно утримують статус регіональних лідерів. В інших частинах країни продажі нових авто залишаються на значно нижчому рівні.

Нагадаємо:

На внутрішньому ринку України у січні через "Дію" було оформлено 37,54% (1 337) усіх угод, далі йдуть Київ (8,82%), Львівська (6,77%) та Дніпропетровська (5,08%) області.