Електрокари в Україні: в яких регіонах найчастіше їх купують та які моделі обирають

У січні найбільші показники з реєстрацій авто на електротязі (BEV) продемонстрував Київ – 393 од. (44% вживані).

Про це повідомляє Укравтопром.

Далі йдуть:

2. Київська обл. – 277 од. (60% вживані);

3. Львівська область – 241 од. (84% вживані);

4. Дніпропетровська обл. – 229 од. (50% вживані);

5. Одеська обл. – 210 од. (61% вживані).

Згідно з аналітикою, в частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, крім Києва, став BYD Leopard 3. У столиці частіше обирали BYD Yuan Up.

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів: TESLA Model 3 – в м.Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській обл., NISSAN Leaf – у Львівській обл.

Нагадаємо:

У 2025 році найбільші показники з реєстрацій авто на електротязі (BEV) продемонструвала Львівська область – 16427 од. (91% вживані).