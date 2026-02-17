Українська правда
В Україні суттєво зріс попит на авто з Китаю: які моделі українці обирали у січні

Віктор Волокіта — 17 лютого, 12:39
Українці впродовж січня придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 71% більше, ніж у січні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових – 1216 автівок(+80%); вживаних – 181 автомобіль (+25%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%, у січні 2025 року їх було 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Leopard 3 - 169 од.;
  2. BYD Sea Lion 06 - 110 од.;
  3. VOLKSWAGEN ID.UNYX - 96 од.;
  4. ZEEKR 001 - 77 од.;
  5. BYD Song Plus - 73 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

  1. ZEEKR 001 - 16 од.;
  2. BYD Song L - 16 од.;
  3. BYD Song Plus - 14 од.;
  4. BUICK Envision - 13 од.;
  5. BYD Yuan Plus - 9 од.

Нагадаємо:

Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

