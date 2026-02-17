В Україні суттєво зріс попит на авто з Китаю: які моделі українці обирали у січні

Українці впродовж січня придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 71% більше, ніж у січні 2025 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості нових – 1216 автівок(+80%); вживаних – 181 автомобіль (+25%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%, у січні 2025 року їх було 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Leopard 3 - 169 од.; BYD Sea Lion 06 - 110 од.; VOLKSWAGEN ID.UNYX - 96 од.; ZEEKR 001 - 77 од.; BYD Song Plus - 73 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з КНР:

ZEEKR 001 - 16 од.; BYD Song L - 16 од.; BYD Song Plus - 14 од.; BUICK Envision - 13 од.; BYD Yuan Plus - 9 од.

Нагадаємо:

Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.