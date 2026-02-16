Українці купили понад 5 тисяч нових авто у січні: які моделі обирав бізнес та населення
Getty Images
Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.
Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з січнем 2025 року продажі нових легковиків збільшились в приватному сегменті авторинку на 20%, а у корпоративному на 19%.
Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 - 268 од.;
- HYUNDAI Tucson - 159 од.;
- BYD Leopard 3 - 155 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 146 од.;
- MAZDA CX5 - 126 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попит мали:
- RENAULT Duster - 319 од.;
- PEUGEOT Landtrek - 73 од.;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 72 од.;
- SKODA Octavia - 69 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 66 од.
Нагадаємо:
Автопарк України у січні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 17% більше, ніж у січні минулого року.