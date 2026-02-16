Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Українці купили понад 5 тисяч нових авто у січні: які моделі обирав бізнес та населення

Віктор Волокіта — 16 лютого, 09:15
Українці купили понад 5 тисяч нових авто у січні: які моделі обирав бізнес та населення
Getty Images

Український автопарк у січні 2025 року поповнили понад 5,1 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з січнем 2025 року продажі нових легковиків збільшились в приватному сегменті авторинку на 20%, а у корпоративному на 19%.

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  1. TOYOTA RAV-4 - 268 од.;
  2. HYUNDAI Tucson - 159 од.;
  3. BYD Leopard 3 - 155 од.;
  4. TOYOTA Land Cruiser Prado - 146 од.;
  5. MAZDA CX5 - 126 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попит мали:

  1. RENAULT Duster - 319 од.;
  2. PEUGEOT Landtrek - 73 од.;
  3. TOYOTA Land Cruiser Prado - 72 од.;
  4. SKODA Octavia - 69 од.;
  5. TOYOTA RAV-4 - 66 од.

Нагадаємо:

Автопарк України у січні 2026 року поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 17% більше, ніж у січні минулого року.

автомобілі Укравтопром

Укравтопром

Українці купили понад 5 тисяч нових авто у січні: які моделі обирав бізнес та населення
В Україні суттєво зріс попит на дизельні авто: найпопулярніші моделі січня
У січні автопарк України поповнили понад 11 тисяч бензинових авто: популярні моделі

Останні новини