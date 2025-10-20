Експерти визначили, які легковики найчастіше купують приватні особи та підприємства

З січня по вересень український автопарк поповнили майже 53 тис. нових легкових авто. З них – 69% було реалізовано приватним клієнтам, а 31% придбали юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні аналогічним періодом 2024р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 5%, а у корпоративному зменшились на 10%.

За даними Укравтопром, купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. TOYOTA RAV-4 - 1988 од.;

2. BYD Song Plus - 1950 од.;

3. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 1538 од.;

4. HYUNDAI Tucson - 1451 од.;

5. RENAULT Duster - 1264 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 2599 од.;

2. SKODA Octavia - 729 од.;

3. TOYOTA Prado - 551 од.;

4. SKODA Kodiaq - 533 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 516 од.

Нагадаємо:

За підсумками вересня сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні становив рекордні 12,1 тис., що на 5,9% більше, ніж було у серпні, та на 89,2% більше відносно вересня-2024.

Вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.