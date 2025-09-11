У вересні курсуватимуть додаткові поїзди між Києвом та Львовом і між Одесою та Львовом
"Укрзалізниця" призначила на вересень три додаткові поїзди, щоб задовільнити попит пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
№ 168/167 Львів – Одеса
відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.
№ 243/244 Київ – Львів
відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.
№ 289/290 Київ – Львів
відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.
"Зверніть увагу: на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. При купівлі квитків радимо уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу", – підкреслили в УЗ.
Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті "Укрзалізниці" у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів".
Продаж квитків відкрито в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.
Нагадаємо:
5 вересня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією.