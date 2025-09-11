У вересні курсуватимуть додаткові поїзди між Києвом та Львовом і між Одесою та Львовом

"Укрзалізниця" призначила на вересень три додаткові поїзди, щоб задовільнити попит пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

№ 168/167 Львів – Одеса

відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня.

№ 243/244 Київ – Львів

відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня.

№ 289/290 Київ – Львів

відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.

"Зверніть увагу: на маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі. При купівлі квитків радимо уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу", – підкреслили в УЗ.

Актуальний розклад руху поїздів із датами, періодичністю курсування та проміжними зупинками можна переглянути на офіційному сайті "Укрзалізниці" у вкладці "Розклад руху призначених пасажирських поїздів".

Продаж квитків відкрито в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

5 вересня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди з Ужгорода до міст ЄС новою євроколією.