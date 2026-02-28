Суд відібрав у мисливського підприємства полігон оборони на Одещині

Господарський суд Києва зобов`язав Мисливсько-рибальське підприємство (МРП) "Сокіл" громадської організації "Військово-мисливське товариство "Південь" звільнити мисливські польові угіддя, які розташовані в Одеській області (загальновійськовий полігон "Тарутинський").

Про це свідчить рішення суду від 10 лютого.

У 2012 році Одеська облрада надала МРП "Сокіл" у користування на 25 років для ведення мисливського господарства мисливські польові угіддя загальною площею 23829 га на території Веселодолинської сільської ради Тарутинського району.

Рішення було прийнято на підставі розпорядження Одеської ОДА, листа Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, листа Одеського облуправління лісового та мисливського господарства, а також листа Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини (КЕЧ), яким т.в.о. начальника цієї військової установи, як стверджує прокуратура, усупереч закону, погодив надання в користування МРП "Сокіл" землі Тарутинського полігону.

Як встановив суд, Білгород-Дністровська КЕЧ не мала права надавати погодження на використання МРП "Сокіл" земель військового містечка для ведення мисливського господарства, постійним землекористувачем якого є Міністерство оборони.

Крім того, Міноборони не надавало дозволів, погоджень на передачу МРП "Сокіл" у користування на 25 років цієї великої ділянки. Відповідно, було порушено режим використання земель оборони.

В результаті суд дійшов висновку, що Одеська облрада, приймаючи рішення від 26.12.2012, діяла всупереч інтересам держави та не в межах своїх повноважень, визнав недійсним цей договір та зобов`язав МРП "Сокіл" звільнити ці угіддя.

Тарутинський полігон на мапі

Керівником МРП "СОКІЛ" є Костянтин Яні, засновником ГО "Військово-мисливське товариство "Південь" є всеукраїнська громадська організація товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України.

Нагадаємо:

У 2022 році повідомлялося, що земельні ділянки Тарутинського полігону, що на Одещині, площею понад 350 га було повернуто Міноборони України.